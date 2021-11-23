مصلحة الطب الشرعى تحصل على شهادة الاعتماد الدولى فى مجال فحص الجثامين

تتويجًا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابع لها، ووفقًا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل باتباع أحدث الأساليب العلمي والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، ومد جهات الخبرة الفنين المعاون للهيئات القضائين بالأجهزة الحديث والمتطورة.

وعلي مدار عامين تحت إشراف لجان تفتيش من هيئة الجودة العالمية الأيزو، بإجراء اختبار ومراجع العمل.

وافق المجلس الوطني للاعتماد إيجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسج الجنائي وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف، وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير الدولي lLAC-P15&2O21:17020 ISO/ICE ووفق lLACO19 وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.

ووفقًا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني طبقًا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، ومن المقرر أن يسري هذا الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي لمدة أربع سنوات من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة الاعتماد الذي وافق 16 سبتمبر 2021.