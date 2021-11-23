الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكليات

جامعة بنها
جامعة بنها

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن المسابقة شارك فيها 64 طالبا وطالبة على مستوى الكليات واستهدفت اكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية، الذين يمثلون نموذجًا مثاليًا للطالب الجامعي فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور خالد عيسوي أن المسابقة انتهت بفوز الطالب محمد السيد مصطفى من كلية التمريض بالمركز الأول والطالب سيف الدين رجب أحمد من كلية الهندسة بشبرا بالمركز الثاني والطالب محمد محمد شوقي من كلية الطب البشري بالمركز الثالث والطالب سعيد خالد من كلية الزراعة بالمركز الرابع  والطالب أحمد أنور التهامي من كلية الهندسة ببنها بالمركز الخامس علي مستوي الطلاب.
وعلى مستوى الطالبات فازت بالمركز الأول الطالبة أمنية حسن من كلية العلاج الطبيعي والمركز الثاني الطالبة هدير عبد الفتاح من كلية التمريض، والمركز الثالث الطالبة الزهراء رجب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمركز الرابع الطالبة يمنى وليد من كلية العلوم والمركز الخامس الطالبة رضوى إبراهيم من كلية التمريض.
جدير بالذكر أن الفائزين في المسابقة سوف يشاركون في مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية. 

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