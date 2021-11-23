الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المطرب أحمد جمال.. يفضل الوحدة فى أغنية «وجع كام يوم»

أحمد جمال
أحمد جمال

طرحت شركة "مزيكا" للنجم أحمد جمال أغنيته الجديدة "وجع كام يوم"، وهى أغنية درامية عاطفية، يكشف فيها عن اتخاذه لقرار الانفصال عن حبيبه، ويفضل الوحدة عن الاستمرار في علاقة ارتباط ميؤس منها.. أغنية "وجع كام يوم" هي الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد وهي من كلمات جمال الخولي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والأغنية الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وأحيا المطرب أحمد جمال مؤخرًا حفلاً غنائيًا بأحد فنادق بورفؤاد، كما أحيا حفلًا غنائيًا آخر، بجامعة المنصورة والذي قدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتى قدمها خلال مشواره الغنائي.

كما طرح الفنان أحمد جمال خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبدالسلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامي العاطفي، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهي علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس، كما سجل حلقة مع النجم أمير كرارة في برنامجه "سهرانين"، وشاركته فيها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

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