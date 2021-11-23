الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بحملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة " الصرف" بناحية جلال الدين التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو جرج وذلك تنفيذًا لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال عماد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار  أن الحملة ضمت سعد أسحاق رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو جرج ومدير الإزالات بالوحدة المحلية ومسئول الصرف بشمال الصعيد ومأمور مركز شرطة بني مزار بصحبة قوات الشرطة واسفرت الحملة عن إزالة عدد 27  حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة لصرف شمال الصعيد علي مساحة 1192 متر وحالة واحدة حماية نيل علي مساحة 60 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار

وأوضح نائب رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات التصدي لكافة أشكال التعديات علي أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والأراضي الزراعية وتنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية والبناء المخالف العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن على جميع المتعدين بكل حزم وحسم بدون أية استثناءات. 

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار

وأضاف نائب رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وتمهيد الشوارع والطرق المؤدية للقرى وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها 

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية أبو جرج ببني مزار
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المنيا إزالة تعديات ضمن الموجة 18 قرية أبو جرج مركز بني مزار عماد الدين حسن اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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