ضبط 19 وحدة صوت كبيرة بموتوسيكلات دليفري المطاعم

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان بتنفيذ حملة مكبرة لضبط سائقي موتوسيكلات الدليفري والتي يقوم أصحابها بتركيب أو تشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم أثناء السير بشوارع المدينة وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام آلات الصوت المرتفعة والمزعجة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان لتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي موتوسيكلات الدليفري المستخدمة لوحدات الصوت المزعجة واتخاذ اللازم حيالهم.

ومن جانبه أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أن فرق العمل المشكلة تمكنت من ضبط 19 موتوسيكل دليفري يقوم أصحابها بتشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم ، وتم التحفظ عليها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد اعلن إنه بالاشتراك مع إدارة المرور تم تشكيل 6 لجان عمل بميادين (الزراعة - الصاغة - التحرير - القومية - المنصورة – الكورنيش) مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 41 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.