الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهم بـ«أحداث عنف شارع السودان» 30 نوفمبر

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز إعادة محاكمة المتهم الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيًا، في المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف شارع السودان"، لجلسة 30 نوفمبر، للنطق بالحكم.

كانت تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني، أشارت إلى مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولون، بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية.

كما لفتت التحريات، إلى أنه أثناء التجمهر أطلق المتهمون أعيرة النارية "الخرطوش" والألعاب النارية "شماريخ" وترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعدي علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.

الدائرة الأولى ارهاب المستشار محمد شيرين فهمي متهم أحداث شارع السودان

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وائل لطفي

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