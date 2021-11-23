الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 طن ملح مجهول المصدر و510 كيلو قشدة فاسدة بالغربية

ملح
ملح

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط  10 طن ملح مجهولة المصدر وبدون فواتير، و510 كيلو قشطة فاسدة، و540 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، مطروحة للبيع فى أسواق السنطة.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة للرقابة التموينية بالاشتراك مع تموين السنطة، من ضبط معمل منتجات ألبان لحيازته 10 طن ملح نسبة رطوبة عالية مجهول المصدر وبدون فواتير وكذا 510 كيلو قشدة غير مدون على العبوات أى بيانات تفيد تاريخ إنتاج وصلاحية واشتباه في  فسادها وعدم صلاحيتها، وضبط محل مبيدات زراعية بداخله 540 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

ضبط قانون ملح مجهولة المصدر وبدون فواتير و510 كيلو قشطة فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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