عصام السقا حزين رغم نجاح «حكايتي مع الزمان»

حققت حدوتة «حكايتي مع الزمان» ضمن مسلسل «إلا أنا»، نجاحًا كبيرًا منذ عرضها على قنوات دي إم سي DMC، وصدر اسم المسلسل «تريند» موقع «جوجل» بعد عرض الحلقة الأخيرة.

و«إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص إنسانية، كل قصة تقدم في 10 حلقات، وتناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، من خلال عرض أحداث حقيقية.

وحول ذلك، قال الفنان عصام السقا، إن «النجاح الذي تحقق في الحكاية ممزوج بغصة في القلب على فراق الفنان الكبير أحمد خليل».

وعن دور «شريف» الذي جسده في الحكاية، قال «السقا» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه «دور مختلف عن جميع أدواره السابقة فهو شاب كافح لبناء مستقبله وجمع المال ليتزوج، لافتا إلى أنه تعرض لصدمة بعد أن خانته خطيبته».

ولفت إلى أنَّه سعدَّ كثيرًا بردود الأفعال على محركات على السوشيال ميديا وتفاعل مع الجمهور من خلال الحساب الرسمي له عبر «فيسبوك» وموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، متابعًا: «تحمست للدور بمجرد عرضه عليّا من جانب المخرج الدكتور أحمد حسن».

وتوجه بالشكر إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها ميزانية ضخمة لإخراج عمل كبير بهذا الشكل.

حكايتي مع الزمان

وحكاية «حكايتي مع الزمان» من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعود، وهي بطولة أحمد خليل وميرفت أمين وحازم ايهاب وأحمد جمال سعيد وأحمد والي ورحاب عرفه وشاهيستا سعد ورضوى جودة وهايدي رفعت.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الثانية التي يشارك فيها عصام السقا من مسلسل "إلا أنا" بعد مشاركته فى حكاية "بيت عز" مع سهر الصايغ التي عرضت كأولى حكايات العمل من مسلسل "إلا أنا"، وجسد خلال الأحداث شخصية هيثم زوج ابنة خالة سهر الصايغ، والذي يفاجئ الجميع بالنصب على أسرة زوجته والسفر خارج مصر.

وكانت آخر أعمال الفنان عصام السقا مشاركته كضيف شرف في فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن.