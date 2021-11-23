الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية تستقبل وفدا من البرلمان الألماني

الوطنية لحقوق الإنسان
الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عضوا في البرلمان الألماني

استقبل علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية ، الدكتور نيلز شميد عضو البرلمان الألماني "البوندستاغ" عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يزور مملكة البحرين حالياً ضمن وفد ألماني رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات حوار المنامة، بحضور كاي ثامو بوكمان سفير ألمانيا لدى مملكة البحرين.

وأشاد الدرازي بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وألمانيا، وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الصعد.

 وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الصلة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين.

وقدم الدرازي نبذة عن الجهود والدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وفي وقت ألقت البحرين القبض على عناصر إرهابية على صلة بإيران شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية بالبلاد.

ونفذت وزارة الداخلية البحرينية عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أحبطت الهجمات الإرهابية.

وأعلنت إدارة المباحث والأدلة الجنائية عن القبض على العناصر الإرهابية المتورطة، التي كانت تسعى لتفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي بالبحرين.

وأكد الأمن البحريني ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، لدى تلك العناصر، المرتبطة أيضا بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

وفي 29 سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة التحريات المالية قامت بإحالة عدد من الأشخاص للنيابة العامة، لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي الموالي لإيران.

وأوضحت إدارة التحريات المالية -حينها- أن تلك التحويلات تسلمها عدد من الأشخاص، الذين قاموا بتملك عقارات في مملكة البحرين، بغرض التمويه والاستفادة من عوائد الأموال لأغراض التمويل الإرهابي، موضحة أنه تم التحفظ على هذه العقارات في إطار الإجراءات القانونية المتخذة.

ومرارا أحبطت السلطات الأمنية في البحرين جرائم يقف خلفها الحزب الإرهابي في البلاد، كان من أبرزها إعلان أجهزة الأمن البحرينية في يوليو 2017 ضبط خلية إرهابية على صلة بمليشيات حزب الله اللبناني تخطط لأعمال تضر بأمن البحرين وعدد من دول الخليج.

وكشفت السلطات أن مؤسس تلك الخلية الإرهابية يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق شخص بحريني الجنسية، يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية نيلز شميد البرلمان الالماني الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثامو بوكمان سفير ألمانيا البحرين المانيا

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وائل لطفي

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