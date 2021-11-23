مركز بحوث القادة بجامعة حلوان يختتم البرنامج «TOT» لتدريب المدربين

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (TOT) الذي نظمه مركز بحوث وتدريب القادة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وبتوجيه عميد كلية الخدمة الاجتماعية الدكتور زغلول عباس وإشراف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة صفاء خضير، وحاضر في البرنامج التدريبي عدد من المدربين المعتمدين.. الدكتور مدحت أبو النصر أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية ورئيس لجنة ترقية الاساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب المصري المحاضر بمركز الحساب العلمي جامعة عين شمس والدكتورة صباح اسماعيل المدرس بقسم العمل مع الجماعات و الدكتور محمد عطا الاستاذ المساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات.

وقام بتحكيم المشاريع الدكتور لواء احمد ابراهيم حامد رئيس مجلس إدارة الاكاديمية العربية للاستشارات والتطوير (اكاد) والمحاضر بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والمدرب المعتمد لدي عدد من الجهات العلمية ومراكز التدريب، وأشرف علي تنفيذ البرنامج التدريبية الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

وقام بالتنسيق بين جميع فئات البرنامج التدريبي خلال مراحل تنفيذ البرنامج مرسي طاهر المسئول الإداري بالمركز.

واستهدف البرنامج تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين ، وتناول البرنامج المواقف التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها، كما تناول البرنامج الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المحاضرين والمدربين المحترفين في تنفيذ التدريب المباشر وجها لوجه وكذلك عن بعد (on line).

وقد تضمن البرنامج المفهوم الوظيفي للتدريب، منهجية التدريب، استراتيجيات التدريب ، المفاهيم الأساسية للتدريب، أسس التدريب الفعال، وكيفية صناعة المدرب المتميز، مهارات التواصل داخل القاعة، مهارات العرض والإلقاء، صناعة الكاريزما المؤثرة، مهارة تنويع الأساليب التدريبية، إدارة الأنشطة التدريبية الجماعية.

واتسمت الدورة التدريبية بتنوع الخبرات الأكاديمية والإمكانات العلمية لجميع السادة المشاركين فقد شارك في البرنامج تخصصات متنوعة ودرجات علمية وقامات أثرت البرنامج ما بين أساتذة واساتذة مساعدين وباحثين بالمراحل المختلفة للدراسات العليا وطلاب بكالوريوس وخريجين، وتقدم المتدربين بعدد من المشاريع المحكمة عددها 23 مشروع اتسمت بالتنوع والتي تم اعدادها وفق المعايير المطلوبة للمدرب المعتمد، وقد شملت متطلبات اجتياز البرنامج (إعداد الحقائب التدريبية والعروض التقديمية).