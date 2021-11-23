تكريم محمد صبحي بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة

كرم الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، النجم الكبير محمد صبحي عقب ندوة خصصت له مع طلاب الكلية، تحدث فيها عن الفن والثقافة وبناء الإنسان ونشر الوعي، وناقشه الطلاب في عدد كبير من القضايا ووجهوا له التساؤلات وناقشوه في عدد من أعماله.

الجدير بالذكر أن النجم الكبير محمد صبحى كان ضيف شرف معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ40، وخصص المهرجان ندوة بحضور الجمهور تحدث فيها محمد صبحي عن الثقافة العربية والفنون.

ويعرض حاليا لمحمد صبحي مسرحية "نجوم الظهر" بمسرحه بمدينة سنبل من بطولته وإخراجه وتأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.