الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه قرض بنكي بأوراق مزورة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير مستندات تُثبت انه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف مبلغ  1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال المصرفى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا).. بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب  مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من إستلام القرض المالى والإستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب  مؤسسة للملابس "مزور. 
 بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة وزارة الداخلية حساب بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاموال العامة 600 مليون جنيه السجل التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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