انطلاق قافلة طبية بقرى باريس في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق قافلة طبية مجانية، لمدة يومين، بقرى "جدة" في واحة باريس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، "إن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية".

وأشار إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، البدء في تشغيل عيادات "الكشف عن بعد" لاستقبال الحالات التي لا يوجد بها تخصصات أو أطباء بالوادي الجديد وعرضها يوميا على استشاريين تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عيادات الكشف عن بُعد تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية".

وأوضح محروس، أن أماكن وحدات العلاج عن بُعد تتواجد في 10 وحدات هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف محروس أنه تم تخصيص قسم خاص بمستشفي الداخلة العام لتلقي لقاح كورونا وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروس.