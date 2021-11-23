الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة طبية بقرى باريس في الوادي الجديد

صورة من القافلة
صورة من القافلة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق قافلة طبية مجانية، لمدة يومين، بقرى "جدة" في واحة باريس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، "إن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية".

وأشار إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، البدء في تشغيل عيادات "الكشف عن بعد" لاستقبال الحالات التي لا يوجد بها تخصصات أو أطباء بالوادي الجديد وعرضها يوميا على استشاريين تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عيادات الكشف عن بُعد تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية".

وأوضح محروس، أن أماكن وحدات العلاج عن بُعد تتواجد في 10 وحدات هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام،  وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف محروس أنه تم تخصيص قسم خاص بمستشفي الداخلة العام لتلقي لقاح كورونا وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروس.

مديرية الشئون الصحية الوادي الجديد إنطلاق قافلة طبية مجانية مبادرة حياة كريمة القوافل تضم كافة التخصصات بالإضافة إلى صيدلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

الرئيس السيسى: مصر تعمل على تذليل أى عقبات تواجه حركة الأعمال فى الكوميسا

«التعليم» تساعد طلاب رابعة ابتدائى على «حساب عدد ساعات مشى النملة»

ارتفاع المصابين بحالة إعياء فى مدرسة بقنا إلى 31 تلميذًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

«نفتالى بينيت»: إسرائيل لا يلزمها الاتفاق النووى ولن نكرر أخطاء 2015

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا