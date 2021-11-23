مدير عام مستشفى نجع حمادي: حالة الطلبة المُعرضين للتسمم مستقرة

قال الدكتور على نور الدين تمام، مدير عام مستشفى نجع حمادي ومقرها المؤقت مستشفى بهجورة التكاملي، إن حالة الطلاب المصابون بحالة إعياء مستقرة حتى الآن.

وأضاف مدير مستشفى نجع حمادي العام، أن هناك طلابًا بدأوا يتماثلون للشفاء، ويستعدون للخروج من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يجري متابعة حالة الطلبة أولًا بأول.

فيما ارتفع عدد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي، لـ31 تلميذًا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 18 تلميذًا بحالة إعياء واشتباه تسمم داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور علي نور الدين تمام، مدير المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في سياق آخر تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن سلامة الوجبات المدرسية بأسيوط، مشيرة إلى أنه حدثت حالات إعياء لعدد من الطلاب عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، كما تم تجميع الوجبات بعد تسليمها بالأمس بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط بعد ظهور حالات إعياء بعد توزيع الوجبة.

وأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن محافظ أسيوط أعلن تشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لفحص واقعة تعرض طلاب بمركزي البداري والقوصية لحالات إعياء عقب تناولهم الوجبة المدرسية، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية مع وقف صرفها بصفة مؤقتة، وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم.