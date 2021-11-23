الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر زور أوراق للاستيلاء على قرض بنكي بالإسماعيلية

تزوير
تزوير

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط  شخص حاول الحصول على قرض قيمته مليون جنيه من أحد البنوك، بأوراق مزورة في محافظة الإسماعيلية.

- نتائج التحريات

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسماعيلية بالتقدم بكشف حساب بنكي مزور لمسؤولي أحد البنوك للحصول على قرض تجاري بمبلغ مليون جنيه.

- فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة

و تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر أجهزة كهربائية  مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثانِ، إذ قام المذكور بالتقدم لمسؤولي البنك المشار إليه طالباً الحصول على قرض تجاري بمبلغ مليون جنيه.

ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكي مزور باسم شركة لتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية المملوكة له،  منسوب صدوره لأحد البنوك "على خلاف الحقيقة" للحصول على ذلك القرض .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام أحد برامج التعديل والحذف وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المتهم الإسماعيلية قرض بنكي استيلاء تزوير وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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