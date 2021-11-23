الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: كورنيش ترعة الساحل سينفذ على غرار كورنيش طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه النائب محمد زايد عضو مجلس النواب، ترعة الساحل بمدينة سمنود والمقرر إنشاء كورنيش على جانبيها بطول امتدادها من شارع شركة الملابس حتى كوبري المرور من الجهتين.

حيث أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الكورنيش الجديد سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا لتوفير متنفس لأهل سمنود يتميز بالشكل الحضاري الراقي إلى جانب خلق محور مروري جديد داخل المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبة تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنة بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.

محافظ الغربية كورنيش ترعة الساحل سينفذ على غرار

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وائل لطفي

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