الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

عاملون فى ماسبيرو ينعون الإعلامية هدى شبانة: «رحلت الطيبة البشوشة بنت الأصول»

المذيعة هدى شبانة
المذيعة هدى شبانة

توفت، أمس، كبيرة مذيعين بالتلفزيون المصري هدى شبانه، حسبما أعلن زوجها كبير المذيعين محمد عبد الجواد، وتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء.

وقال عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة،على صفحته الشخصية عبر فيس بوك ، :«خالتي الحبيبة وامي الثانية السيدة هدي شبانة صلاة الجنازة، غدا في جامع المطافي، و العزاء في 108 شارع التحرير بالافرنج».

وخيم الحزن على العاملين فى التلفزيون المصري من زميلات وزملاء وتلاميذ الراحلة الذين ترحموا عليها، فقال صلاح ماتى بالتلفزيون المصري:«زميلتنا العزيزة.. دخلنا الإذاعة معا قبل انتقالها للعمل في القناة الرابعة.. كانت مرحة خفيفة الظل، دودة.. لا تحمل حقدا وضغينة لأحد..عليها رحمة الله وغفرانه وأسكنها فسيح جناته».

وكتب شعبان جبرعبر صفحته عالفيس بوك :«المذيعة القديرة هدى شبانة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الطيبة البشوشة بنت الأصول صاحبة التاريخ الإعلامي المشرف، أول مذيعة اشتغل معاها في نشرة الأخبار بتلفزيون القنال، رحمة الله عليها صاحبة الكلمات التشجيعية لكل الزملاء .. اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم آمين».

كان قد أعلن الإعلامى محمد عبد الجواد زوج المذيعة منى شبانة خبر وفاتها، وقال عبر صفحته على فيس بوك :«إنا لله و إنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وأم ابني السيدة هدى شبانة، صلاة  الجنازة في مسجد المطافي بعد صلاة الظهر، والعزاء قاصر على المقابر».

 

 

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