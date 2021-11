مَن هو أرنست الفريد تومبسون عالم المصريات والقبطيات؟

تُحيي الكنائس المصرية، اليوم، ذكرى رحيل أرنست الفريد تومبسون واليس بدج

الشهير بواليس بدج عالم المصريات والقبطيات الكبير أول من كشف وترجم كتاب “الخروج إلى النهار”، تحت عنوان كتاب الموتي “the Book of Dead”.

وقال ماجد كامل، الباحث في التراث القبطي وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي، إنه يمثل عالم المصريات والقبطيات الانجليزي الكبير واليس بدج أهمية كبيرة في تاريخ علوم المصريات والقبطيات، فهو أول من ترجم كتاب "الخروج إلى النهار"، وأطلق عليه "كتاب الموتى".

وتابع:"أما عن واليس بدج نفسه، فاسمه بالكامل هو أرنست الفريد تومسون والس بدج، وولد في 27 يوليو 1857".

وأضاف:"ولقد كان مغرما منذ طفولته بتعلم اللغات القديمة . ولكنه ترك الدراسة وعمل بائع كتب ؛وفي خلال هذه الفترة تعلم اللغة العبرية ودرس التوراة ؛ كذلك أيضا تعلم السريانية Syrian والأشورية القديمة ancient Assyrian Language".

وواصل:"وبداية من عام 1872 ؛ تعود أن يقضي معظم وقته في المتحف البريطاني ولقد تعرف عليه عالم المصريات الكبير صمويل برش Samuel Birch (1813- 1885 ) وكان يعمل أمين القسم الشرقي Keeper of Oriental Antiquates بالمتحف البريطاني".

وأكمل:"حيث دعمه كثيرا في دراسة علوم المصريات وأتاح له بعض الكتب من مكتبة المتحف البريطاني . وفي خلال الفترة من ( 1868- 1878 ) عكف بادج علي التعمق في دراسة اللغة الأشورية . ثم ألتحق بجامعة كمبردج خلال الفترة من (1878- 1883 ) حيث درس اللغات السامية ( العبرية- السريانية – الجيزا- العربية ) ثم عين بعد التخرج بالمتحف البريطاني في القسم الجديد الذي أفتتح بأسم “قسم التحف المصرية والأشورية”.

واستطرد:"حيث تعمق في دراسة اللغة المصرية القديمة مع عالم المصريات الشهير صمويل برش Samuel Birch، ثم قام بزيارة مصر والعراق، وعاد منها بمجموعة ضخمة من الآثار ؛لعل أهمها بردية آني Papyrus of Ani، كتاب الموتي Book of the Death، نسخة من دستور من دستور أثينا the Constitution of Athenians، ورسائل تل العمارنة Amarna Letters".