الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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عالم

باحث ليبي: لأول مرة يتم إشراك القاعدة الجماهيرية في العملية الانتخابية

جريدة الدستور

قال محمد الأسمر الباحث السياسي ومدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية لـ"الدستور" إن هناك حالة من التفاؤل  تغمر الشارع الليبي لأنه لأول  مرة يتم إشراك القاعدة الجماهيرية الليبية في الاختيار.

وأضاف الأسمر في تصريحات لـ"الدستور" أن نتائج المرحلة الاولى من الترتيب للعملية الانتخابية لن تظهر إلا غدًا الأربعاء، حيث سيتم إعلان القوائم المبدئية للمرشحين من ضمن 98، كما سيتم استبعاد من لا تتوفر فيه الشروط بعد الاستبيان الأولي الذي تقيمه المفوضية، كما سيتم فتح باب الطعون على أن يتم إغلاقه في اليوم الـ27 وإعلان نتائج الطعون في 30 نوفمبر الجاري وهناك من سيعترض على الطعون، حيث يوجد مرحلة استئناف الطعون وسيكون تقديم استئناف الطعون  في 3 ديسمبر المقبل ومن ثم إعلان نتيجة الطعون والشروع في الدعاية الانتخابية يوم 6 من نفس الشهر.

يأتي هذا فيما أغلق مساء أمس الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، مع تسجيل نحو مائة مرشح لهذا السباق الذي يجرى لأول مرة في تاريخ ليبيا ويراه الليبيون أنه مستقبل الاستقرار في بلادهم التي مزقها الصراع المسلح مدة عقد من الزمن.

ومن المقرر ان تعلن المفوضية العليا للانتخابات غدًا الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين وبياناتهم بعد استيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح.

وكانت آخر إحصائية رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات أوضحت تقديم 61 مرشحًا أوراقهم إلى المراكز الانتخابية في عموم البلاد، حتى مساء  الأحد، فيما بلغت مساء اليوم 98 مرشحًا رئاسيًا.

تجدر الإشارة إلى أنه في 8 نوفمبر الجاري، بدأت مكاتب مفوضية الانتخابات في ليبيا تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعلنت المفوضية بدء توزيع البطاقات الانتخابية على من يحق لهم التصويت. 

وقد أوضحت المفوضية اليوم، أنه تم تسليم 1.547.871 بطاقة انتخابية، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين الرجال الذين تسلّموا بطاقاتهم، 965.748، بينما تسلّمت 582.123 ناخبة بطاقاتهن. 

 

 

محمد الأسمر ليبيا إجراء انتخابات في ليبيا انتخابات ليبيا 2021 المفوضية الليبية

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