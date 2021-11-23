وفاة الرئيس الأسبق للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني الأسبق بوزارة الأوقاف.

وكان يتميز الشيخ محمد عبدالرازق وكيل الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، بالهدوء والزهد، والعمل بكل جهد لخدمة الدعوة الإسلامية، وله مكانة كبيرة بين الأئمة والدعاة.

كما أن للراحل تجربة كبيرة في العمل بجميع المناصب القيادية في وزارة الأوقاف، من درجة إمام وخطيب إلى وكيل وزارة لشئون المساجد بالديوان العام، وفي كل المناصب التي شغلها بالمحافظات كان يُكرم من جانب المسئولين في المحافظة والوزارة.