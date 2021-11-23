الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفاة الرئيس الأسبق للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

الشيخ محمد عبد الرازق
الشيخ محمد عبد الرازق

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني الأسبق بوزارة الأوقاف.

وكان يتميز الشيخ محمد عبدالرازق وكيل الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، بالهدوء والزهد، والعمل بكل جهد لخدمة الدعوة الإسلامية، وله مكانة كبيرة بين الأئمة والدعاة.

كما أن للراحل تجربة كبيرة في العمل بجميع المناصب القيادية في وزارة الأوقاف، من درجة إمام وخطيب إلى وكيل وزارة لشئون المساجد بالديوان العام، وفي كل المناصب التي شغلها بالمحافظات كان يُكرم من جانب المسئولين في المحافظة والوزارة.

 

 

 

الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني الأسبق وزارة الأوقاف الدعوة الإسلامية الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

الرئيس السيسى يلتقط صورة جماعية مع قادة الكوميسا

توافد رؤساء دول وحكومات أعضاء «كوميسا» للمشاركة في قمة التجمع

عميد تربية رياضية جامعة طنطا: شهادتنا تؤهل للعمل بـ36 دولة

مصر تشارك في حدث «العالم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات» لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير