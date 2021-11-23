لماذا نحتاج توفير المزيد من الأموال خلال عطلتك الشتوية؟

جميعنا نحتاج أن يكون هناك توفير عندما نسافر لكي نستغل هذه الأموال في شيء ترفيهي آخر أو لبعض الأشخاص لتشجعيهم على مواصلة السفر بشكل سنوي، وخلال ليال الشتاء الدافئة نحتاج للسفر خاصة للأماكن الدافئة سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة بعد فترة إغلاق كبيرة تسبب فيها انتشار فيروس كورونا في كافة البلاد.

ووفقًا لموقع “daily mail” البريطاني أوضحت المستشارة المالية هيلين بيكر، أن هناك بعض الأمور من شأنها أن تساعدك في توفير الميزانية الخاصة بك خلال السفر وقضاء العطلة بشكل مميز دون الحاجة للمغادرة بسبب نقص الأموال.

من أولى هذه الأمور أن تحدد المكان الخاص بقضاء العطلة بشكل دقيق ودراسة الأماكن وأسعارها المناسبة معك لتحقق أفضل نتيجة من حيث اختيار المكان والخدمات المقدمة من خلاله، ولابد من التفكير في سؤال هل تحتاج للحجر الصحي في البلاد حيث الذهاب إليها أم لا.

كما أن الحجز المسبق ايضًا من الأمور الجيدة للغاية وتجنبك العديد من المشكلات التى يمكن أن تقع فيها من حيث المفاجأة بوجود العديد من العروض.

ووفقًا للمستشارة المالية هيلين أن تأمين نفسك وأسرتك أمر هام جدًا ويجنبك العديد من الأمور التي يمكن أن تقع فيها، فلابد من تأمين نفسك وأسرتك بما في ذلك تفشي فيروس كورونا، والمرض العام، والحوادث، والكوارث الطبيعية.

استغل في حالة وجود نقاط خاصة بك تم ربحها خلال مرحلة الإغلاق الماضية واستبدالها بالنقود واستغلالها خلال رحلتك الشتوية، على سبيل المثال، تقدم العديد من المخططات قيمة أفضل إذا أنفقت نقاطًا على السلع أو الخدمات بدلاً من استبدالها نقدًا.

وضع في اعتبارك أنه قد يمر وقت طويل منذ آخر مرة استمتعت فيها بعطلة بعيدة، لذلك لا تنس أن كل شيء أغلى في فترة الإجازات، فاصطحب معك كل ما تحتاجه لتقليل إنفاقك أثناء تواجدك بعيدًا، يتضمن ذلك الملابس لجميع المناسبات، ومستلزمات النظافة، والأغراض العرضية مثل واقي الشمس وطارد الحشرات، بالإضافة إلى أي معدات رياضية قد تحتاجها.

إذا كان لديك مساحة، ففكر في تناول الطعام أيضًا في نزهات الغداء ووجبات الإفطار أثناء التنقل.