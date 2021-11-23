شبورة مائية وانخفاض في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى وتنشط حالة الرياح على فترات متقطعة ويستمر طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

طقس اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر:

وتكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18،شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

طقس يوم الأربعاء 24 نوفمبر:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء 24 نوفمبر سيشهد شبورة مائية من الساعة الـ 5 صباحا حتى الساعة الـ 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأن الطقس سيكون لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تصل فرص سقوط الأمطار لـ 40 درجة وتكون الأمطار الخفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ووسط سيناء.

وتكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

طقس يوم الخميس 25 نوفمبر:

قالت الهيئة في بيانها إنه سيبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتسود أجواء باردة نسبيا، وسيكون طقس يوم الخميس 25 نوفمبر لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا على كافة انحاء البلاد، مع حدوث شبورة مائية بداية من الساعة الـ 5 حتى الساعة الـ 7 صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة كالتالي: القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.