أوكرانيا: ملتزمون بإيجاد حل دبلوماسي وسياسي للصراع في دونباس

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف ملتزمة بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع في دونباس.

فيما أكد أن بلاده لا تخطط لعملية عسكرية هجومية في دونباس، وأن السلطات الأوكرانية ملتزمة بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع.

وكتب كوليبا، على صفحته في تويتر: "رسميًا لا تخطط أوكرانيا لعملية عسكرية هجومية في دونباس. ونحن ملتزمون بإيجاد حل سياسي - دبلوماسي للصراع".

وأضاف بأن أوكرانيا تواصل "العمل الجاد" لإحياء "صيغة نورماندي" مع ألمانيا وفرنسا، كوسطاء.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين يشاهد انحرافاً للبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو شرقاً، وكذلك الأعمال الاستفزازية وتسليح أوكرانيا؛ ما يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن على واشنطن أن تدرك أن كييف تعول على أن، الاستفزاز ضد موسكو، يستلزم رداً روسياً حتمياً.

وقال لافروف، "كل تلك التصريحات غير المسؤولة لوزير الدفاع الأميركي، عندما زار كييف وتعهد بدخول أوكرانيا إلى حلف الناتو، وتصريحات زميله وزير الدفاع البريطاني، بشأن بناء قواعد عسكرية بحرية في بحر أزوف، وإرسال قوات خاصة قوامها 600 عنصر لحماية أوكرانيا من العدوانية الروسية.

وفي وقت سابق، حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، من خطط الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا، وأكد أن ذلك لن يساعد في تخفيف حدة التوتر، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).

وأضاف، تعليقاً على وثيقة الشراكة التي وقعها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وأوكرانيا، "من الواضح أن هناك تركيزًا على مفاقمة الوضع، وليس على تخفيف التوتر. كما أن الوثيقة تتضمن شحن جيوسياسي لمواجهة روسيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.