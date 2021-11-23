الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: ملتزمون بإيجاد حل دبلوماسي وسياسي للصراع في دونباس

جريدة الدستور

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف ملتزمة بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع في دونباس.

فيما أكد أن بلاده لا تخطط لعملية عسكرية هجومية في دونباس، وأن السلطات الأوكرانية ملتزمة بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع.

وكتب كوليبا، على صفحته في تويتر: "رسميًا لا تخطط أوكرانيا لعملية عسكرية هجومية في دونباس. ونحن ملتزمون بإيجاد حل سياسي - دبلوماسي للصراع".

وأضاف بأن أوكرانيا تواصل "العمل الجاد" لإحياء "صيغة نورماندي" مع ألمانيا وفرنسا، كوسطاء.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين يشاهد انحرافاً للبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو شرقاً، وكذلك الأعمال الاستفزازية وتسليح أوكرانيا؛ ما يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن على واشنطن أن تدرك أن كييف تعول على أن، الاستفزاز ضد موسكو، يستلزم رداً روسياً حتمياً.

وقال لافروف، "كل تلك التصريحات غير المسؤولة لوزير الدفاع الأميركي، عندما زار كييف وتعهد بدخول أوكرانيا إلى حلف الناتو، وتصريحات زميله وزير الدفاع البريطاني، بشأن بناء قواعد عسكرية بحرية في بحر أزوف، وإرسال قوات خاصة قوامها 600 عنصر لحماية أوكرانيا من العدوانية الروسية. 

وفي وقت سابق، حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، من خطط الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا، وأكد أن ذلك لن يساعد في تخفيف حدة التوتر، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).

وأضاف، تعليقاً على وثيقة الشراكة التي وقعها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وأوكرانيا، "من الواضح أن هناك تركيزًا على مفاقمة الوضع، وليس على تخفيف التوتر. كما أن الوثيقة تتضمن شحن جيوسياسي لمواجهة روسيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.

أوكرانيا روسيا دونباس سياسي دللماي أمريكا ودورها في الصراعات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

الرئيس السيسي يلتقط صورة جماعية مع قادة الكوميسا

توافد رؤساء دول وحكومات أعضاء «كوميسا» للمشاركة في قمة التجمع

مصر تشارك في حدث «العالم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات» لعام 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير