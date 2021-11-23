الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

النائب البطريركي للكاثوليك يفتتح ندوة بـ«إكلريكية المعادي»

الانبا باخوم
الانبا باخوم

افتتح الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، ندوة مكتب تنمية إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك (IDAM)، المنعقدة بإكليريكية القديس لاون الكبير بالمعادي للأقباط الكاثوليك، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وقدّم لأنبا باخوم عرضًا شاملًا لمفهوم الكنيسة السينودسية، وعلاقة هذه المسيرة بالعمل التنموي، كما تضمن اليوم -أيضًا- العديد من الفقرات الأخرى.

وعلى جانب آخر، قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ضيوف من أعضاء هيئة L’oeuvre d’Oridnt الفرنسيّة. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة زيارتهم لمصر هذه الفترة.  

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بدأ اللّقاء بزيارة كنيسة الملاك ميخائيل منطقة ابن بيتك- أكتوبر، ثم تمّ الاستقبال بدار المُطرانيّة في مدينة ٦ اكتوبر ثم الاحتفال بالقدّاس الإلهيّ في كابيلا المطرانية. أعقب القدّاس عرض عن رعايا المُطرانيّة وأوجه الخدمات والمشروعات المشتركة بين المُطرانيّة والهيئة الفرنسيّة. 

ونُظم حفل استقبال على شرف الضّيوف، كان في استقبال الضّيوف مع الأنبا توماس، الأب ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة، الأب أندراوس فهمي، راعي كنيسة أثناسيوس الرّسوليّ ٦ أكتوبر، والأب روفائيل فوزي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل- ابن بيتك، والأب بيّوس فرج سكرتير المُطرانيّة.

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، غدًا الأربعاء، بأول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية المسموح خلالها بتناول الأسماك.

الأنبا باخوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك

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