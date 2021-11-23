حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافاً صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

- الثور

مهنياً: تأتيك مساعدة غير متوقعة وتتوج المفاوضات بنجاح باهر، تترك افضل الانطباعات في محيطك العملي والعائلي.

عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

- الجوزاء

مهنياً: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما.

صحياً: انتبه إلى مشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة

ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

- السرطان

مهنياً: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً.

عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

- الأسد

مهنياً: لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.

عاطفياً: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها.

صحياً: إذا انتابك الم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

- العذراء

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

- الميزان

مهنياً: أدعوك الى عدم التسّرع، بل إلى إعادة النظر في بعض المشاريع التي أصبحت تتعرقل أخيراً.

عاطفياً: لا تختلق المشاكل والأزمات، بل كن عاقلاً وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.

صحياً: حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك وامنح نفسك المزيد من الراحة

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

- العقرب

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.

عاطفياً: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب ودلاله وحبه الكبير.

صحياً: قد تشعر بالوهن من دون أن تدرك لذلك سبباً، لكن مع الأيام المقبلة تستعيد عافيتك

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

- القوس

مهنياً: عروض بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.

عاطفياً: تزدهر المخيلة ويخفق القلب، وتحتفل بخبر سعيد أو بنجاح، وتطلق مشروعاً مشتركاً مع الحبيب

صحياً: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

- الجدي

مهنياً: إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، فلا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل.

عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة.

صحياً: تفادَ كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

- الدلو

مهنياً: عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليك.

عاطفياً: صارح الحبيب بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتاً، وقابله لحل بعض المشاكل العالقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

- الحوت

مهنياً: يوم جيد تحقق أرباحا في العمل التجاري وتحصد انسجامًا وتوافقًا على صعيد العلاقات العائلية وغيرها

عاطفياً: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما مفيد وناجع لاستمرار العلاقة.

صحياً: إذا كنت متعباً جسدياً ونفسياً العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.