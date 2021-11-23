العراق.. القبض على خمسة متسللين من سوريا أثناء محاولة دخولهم غرب نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز)، القبض على خمسة متسللين من سوريا أثناء محاولة دخولهم غرب نينوى.

ووفقا للخلية: إنه "بالتنسيق مع شعبة استخبارات تمكنت قوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية، حيث تم رصدهم من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون باتجاه أراضينا عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى".

وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، وقد تبين أنهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا البلاد إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق منفصل، كشفت جمانة الغلاي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس الإثنين، أن فرق المفوضية ستبدأ صباح اليو الثلاثاء بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ870 محطة انتخابية في 5 محافظات بناء على قرار قضائي.

وقالت الغلاي في تصريح صحفي إن عمليات إعادة عمليات العد والفرز تشمل محافظات ذي قار وبغداد ونينوى المثنى والنجف، وذلك بناء على قرار من الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات.

وأوضحت الغلاي أن فرق المفوضية ستبدأ بعمليات العد والفرز يدويا أولا في المحطات العائدة لمحافظة ذي قار التي تشمل أكثر من 383 طعنا من أصل إجمالي عدد الطعون البالغة 870 طعنا، بحضور ممثلين عن الكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات فضلا عن المراقبين الدوليين والأمميين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، وأظهرت تقدما واضحا للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وخسارة كبيرة للتيارات والأحزاب الشيعية المنافسة.

وترفض جهات خاسرة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتطالب بالكشف عن حالات التلاعب والتزوير التي رافقت العملية الانتخابية.

ودخلت المظاهرات والاعتصاماتِ لأنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة أمام بوابتي المنطقة الخضراء بالقرب من الجسر المعلق وجسر الجمهورية ببغداد شهرها الثاني.