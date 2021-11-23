الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء»: النعي بالموت مستحب ووسيلة لأداء حقوق الميت

الإفتاء
الإفتاء

قالت دار الإفتاء إن النعي بالموت الإعلام بالموت مستحب؛ لأنه وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته.

وأضافت الإفتاء، في فتوى مساء الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من المقرر شرعًا جواز إخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره، والصلاة عليه والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» (رواه البخاري).

وتابعت "ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَخْبَرَ بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة..  وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أُخْبِرَ بموت السوداء أو الشاب الذي كان يَقُمُّ المسجد: «أَلَا آذنتموني»".

أكدت أنَّ مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا، بل نص العلماء على استحبابه، لأنَّ ذلك وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته وغير ذلك.

من ناحية أخرى، يشارك د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- غدًا في مؤتمر: "روسيا - العالم الإسلامي"، في مدينة جدة السعودية تحت شعار: "الحوار وآفاق التعاون".

دار الافتاء المصرية دار الافتاء الإعلام بالموت الإفتاء فيسبوك

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

«الكهرباء» تحذر من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع: خطر

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

محافظ الإسكندرية: العمل مستمر في إزالة أثار النوة من الشوارع (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

تحويل طريق الجيش بالمنيا لمدة شهرين ونصف للتطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس