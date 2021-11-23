«الإفتاء»: النعي بالموت مستحب ووسيلة لأداء حقوق الميت

قالت دار الإفتاء إن النعي بالموت الإعلام بالموت مستحب؛ لأنه وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته.

وأضافت الإفتاء، في فتوى مساء الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من المقرر شرعًا جواز إخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره، والصلاة عليه والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» (رواه البخاري).

وتابعت "ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَخْبَرَ بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة.. وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أُخْبِرَ بموت السوداء أو الشاب الذي كان يَقُمُّ المسجد: «أَلَا آذنتموني»".

أكدت أنَّ مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا، بل نص العلماء على استحبابه، لأنَّ ذلك وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته وغير ذلك.

من ناحية أخرى، يشارك د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- غدًا في مؤتمر: "روسيا - العالم الإسلامي"، في مدينة جدة السعودية تحت شعار: "الحوار وآفاق التعاون".