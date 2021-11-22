«التموين» ترصد 8 معلومات رئيسية عن البورصة السلعية

بدأت وزارة التموين في إنشاء أول بورصة سلعية باعتبارها سوق منظم يساهم في زيادة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ولها دور اقتصادي إيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم القوة الشرائية.

ورصدت وزارة التموين عددًا من المعلومات مهمة عن إنشاء البورصة السلعية منها:

تقليل حلقات التداول

أولاً: تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك.

توفير تكلفة النقل التي تمثل 30%.

ثانيًا: توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

إنهاء أي عملية استغلال

ثالثًا: إنهاء أي عملية استغلال من أي شخص للسلع وستكون ركنًا أساسيًا من منظومة تداول السلع في مصر.

ربط أسواق الجملة بالبُورصة السلعية

رابعًا: سيتم لاحقا ربط أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بالبورصة السلعية.

حماية صغار المزارعين والمنتجين.

خامسًا: توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على المتعاملين بمنصة البورصة في شكل سوق منظم، لزيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

مقر البورصة السلعية بالبحيرة

سادسًا: مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة الذي يعتبر من أكبر المشروعات القومية في مصر، وأنه تم اختيار إقامة هذا المشروع الضخم في محافظة البحيرة، لأنها تنتج 70% من المنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة، منها 60% منتجات توجه للتصدير.

مساحة مشروع البورصة السلعية

سابعًا: يقام المشروع على مساحة 57 فدانا وتضم 522 معرضا ووكالة، إضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا، كما أن المشروع سيضم منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات.

رأس مال البورصة السلعية 91 مليون جنيه

ثامنًا: تأسيس بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.