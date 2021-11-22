الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 9 أشخاص فى حريق بدار لرعاية المسنين شرق بلغاريا

حريق بدار لرعاية
حريق بدار لرعاية المسنين شرق بلغاريا

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية، عن مصرع 9 أشخاص قتلوا فى حريق نشب داخل دار لرعاية المسنين بقرية روياك شرق بلغاريا، مُشيرًة إلى أن بعضهم ماتوا مختنقين بسبب الدخان الناجم عن الحريق.

ونقلت "رويترز" عن تيهومير توتيف، مدير الإدارة المحلية للسلامة من الحرائق، إن الحريق الذي اندلع فى السطح الخشبي للدار تم إخماده وإجلاء النزلاء البالغ عددهم 58 مسنًا منها.

وأضاف توتيف، أن 6 عربات إطفاء وصلت إلى الدار، إلا أن ألسنة اللهب كانت قد أتلفت السطح وتصاعد الدخان الأسود الكثيف.. وبدأ رجال الإطفاء في إجلاء النزلاء، لكن لسوء الحظ فقد تسعة حياتهم".

 

الداخلية البلغارية دار رعاية مسنين اندلاع حريق سقوط قتلى قرية روياك

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