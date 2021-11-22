الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الليبية: أكثر من مليون ليبى استلموا بطاقات الانتخاب

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أن عدد الليبيين الذين استلموا البطاقات الانتخابية من المراكز الانتخابية وصل إلى (1.70941) مليون ناخب، وذلك في آخر إحصائية صادرة عن المفوضية، مساء اليوم "الإثنين".
 

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف: أن من بين الذين استلموا بطاقة الناخب يوجد (656767) من النساء.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن تسليمها أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة انتخابية، حتى أمس الأحد، مقدمة الشكر لكل الجهات الداعمة لعمل المفوضية وتوعية الليبيين في أهمية المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها ديسمبر المقبل. 

وقالت المفوضية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "في الوقت الذي تحتفل فيه المفوضية  بتسليمها ما يزيد على مليون ونصف بطاقة ناخب، تتقدم بهذه المناسبة بالشكر والامتنان لشركائها ولكل الجهات الداعمة الذين صنعوا بتظافر جهودهم هذا الإنجاز، من منصات التواصل الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني، حركة الكشافة والمرشدات، الجهات الإعلامية والقنوات المرئية والمسموعة، كما تثمن دور المواطن الايجابي الذي ساهم في نشر التوعية في محيطه بضرورة استلام بطاقة الناخب".

وبحسب بيان المفوضية فقد تم تسليم 1.547.871 بطاقة انتخابية، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين الرجال الذين تسلّموا بطاقاتهم، 965.748، بينما تسلّمت 582.123 ناخبة بطاقاتهن.

وتنتهى عملية توزيع بطاقات الناخبين يوم 28 نوفمبر، أي بعد سبعة أيام، وتتواصل حملات التوعية بمختلف المناطق، لتشجيع المواطنين على تسلّم بطاقاتهم؛ لضمان حق المشاركة في عملية الاقتراع.

وكانت المفوضية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن عدد المرشحين قد يصل إلى 80 مرشحًا.

وذكرت أن قررت تأجيل مؤتمرها الصحفي بشأن إغلاق باب الترشح إلى غد الثلاثاء، بسبب ارتفاع أعداد المرشحين.

طرابلس المفوضية الليبية بطاقات الانتخاب

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وائل لطفى

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