مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-11-2021
تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية ، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة
مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٦
مواقيت الشروق ٦:٢٧
مواقيت آذان الظهر ١١:٤١
مواقيت آذان العصر ٢:٣٦
مواقيت اذان المغرب ٤:٥٦
مواقيت اذان العشاء. ٦:١٧
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مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية
مواقيت صلاة الفجر ٥:٠٢
مواقيت الشروق ٦:٣٤
مواقيت آذان الظهر ١١:٤٧
مواقيت آذان العصر ٢:٣٩
مواقيت آذان المغرب ٤:٥٩
مواقيت آذان العشاء. ٦:٢١
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٤
مواقيت الشروق ٦:١٤
مواقيت آذان الظهر ١١:٣٠
مواقيت آذان العصر ٢:٢٦
مواقيت آذان المغرب ٤:٤٦
مواقيت آذان العشاء. ٦:٠٦
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر
مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٦
مواقيت الشروق ٦:١٣
مواقيت آذان الظهر ١١:٣٦
مواقيت آذان العصر ٢:٣٩
مواقيت آذان المغرب ٥:٠٠
مواقيت آذان العشاء. ٦:١٨
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان
مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٣
مواقيت الشروق ٦:٠٩
مواقيت آذان الظهر ١١:٣٥
مواقيت آذان العصر ٢:٣٩
مواقيت آذان المغرب ٥:٠٠
مواقيت آذان العشاء. ٦:١٧
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس
مواقيت صلاة الفجر ٤:٥١
مواقيت الشروق ٦:٢١
مواقيت آذان الظهر ١١:٣٦
مواقيت آذان العصر ٢:٣١
مواقيت آذان المغرب ٤:٥١
مواقيت آذان العشاء. ٦:١٢
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية
مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٢
مواقيت الشروق ٦:٢٤
مواقيت آذان الظهر ١١:٣٧
مواقيت آذان العصر ٢:٣١
مواقيت آذان المغرب ٤:٥١
مواقيت آذان العشاء. ٦:١٢
مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية
مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٨
مواقيت الشروق ٦:٢٩
مواقيت آذان الظهر ١١:٤٢
مواقيت آذان العصر ٢:٣٥
مواقيت آذان المغرب ٤:٥٥
مواقيت آذان العشاء. ٦:١٧