الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-11-2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر  ٢٠٢١ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية ، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس  ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٦

مواقيت  الشروق        ٦:٢٧

مواقيت آذان الظهر    ١١:٤١

مواقيت آذان العصر   ٢:٣٦

مواقيت اذان المغرب  ٤:٥٦

مواقيت اذان العشاء.  ٦:١٧


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مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية 

مواقيت صلاة الفجر   ٥:٠٢

مواقيت  الشروق       ٦:٣٤

مواقيت آذان الظهر    ١١:٤٧

مواقيت آذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت آذان المغرب  ٤:٥٩

مواقيت آذان العشاء.  ٦:٢١

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء 

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٤

مواقيت  الشروق       ٦:١٤

مواقيت آذان الظهر    ١١:٣٠

مواقيت آذان العصر   ٢:٢٦

مواقيت آذان المغرب   ٤:٤٦

مواقيت آذان العشاء.  ٦:٠٦

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٦

مواقيت  الشروق       ٦:١٣

مواقيت آذان الظهر    ١١:٣٦

مواقيت آذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت آذان المغرب  ٥:٠٠

مواقيت آذان العشاء.  ٦:١٨

 

مواقيت  الصلاة اليوم في محافطة أسوان 

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٤٣

مواقيت  الشروق       ٦:٠٩

مواقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

مواقيت آذان العصر   ٢:٣٩

مواقيت آذان المغرب   ٥:٠٠

مواقيت آذان العشاء.  ٦:١٧

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥١

مواقيت  الشروق       ٦:٢١

مواقيت آذان الظهر    ١١:٣٦

مواقيت آذان العصر   ٢:٣١

مواقيت آذان المغرب  ٤:٥١

مواقيت آذان العشاء.  ٦:١٢

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٢

مواقيت  الشروق       ٦:٢٤

مواقيت آذان الظهر    ١١:٣٧

مواقيت آذان العصر   ٢:٣١

مواقيت آذان المغرب  ٤:٥١

مواقيت آذان العشاء. ٦:١٢
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية 

مواقيت صلاة الفجر   ٤:٥٨

مواقيت  الشروق       ٦:٢٩

مواقيت آذان الظهر    ١١:٤٢

مواقيت آذان العصر   ٢:٣٥

مواقيت آذان المغرب  ٤:٥٥

مواقيت آذان العشاء.  ٦:١٧

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