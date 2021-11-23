مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-11-2021

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية ، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٦

مواقيت الشروق ٦:٢٧

مواقيت آذان الظهر ١١:٤١

مواقيت آذان العصر ٢:٣٦

مواقيت اذان المغرب ٤:٥٦

مواقيت اذان العشاء. ٦:١٧



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مواقيت آذان المغرب ٤:٥٩

مواقيت آذان العشاء. ٦:٢١

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

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