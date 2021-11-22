الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تكشف أساليب تقييم مستوى فهم طلاب 4 ابتدائى

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أساليب تقييم مستوى فهم طلاّب الصف الرابع الابتدائي لأهداف ونواتج التعلم بالنظام الجديد.

وقال في منشور عبر (فيسبوك) إن "خطوات التفسير العلمي من أساليب تقييم مستوى فهم التلميذ في الصف الرابع الابتدائي هو اتباع خطوات التفسير العلمي للإجابة على الأسئلة، مضيفًا أن التفسير العلمي ينقسم لثلاث خطوات رئيسية:

فرض: هو عبارة عن جملة يجيب على سؤال "هل تستطيع الشرح؟
دليل: هو أن يؤكد صحة الفرض بالاستناد على الأنشطة التي درسها التلميذ قبل ذلك على مدار المفهوم.
تعليل: هو التبرير لوجود الرابط بين الفرض والدليل.

وتضمن موضوع القوة والحركة التلميذ سيكتب في الفرض: أن الأجسام لا تتحرك غير بوجود قوة غير متزنة تؤثر عليها وفي الدليل: التلميذ يستعين بمجموعة الأنشطة التي مر بها على مدار المفهوم والتي تؤكد صحة فرضه، التعليل: التلميذ يبرر أن القوة هي السبب في حدوث الحركة.

تقييم مدرس قبل خطة وزير التربية والتعليم الله دكتور نظام سبب معلم لتر يكشف

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