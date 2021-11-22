«LBCI»: عون وبري وميقاتي اتفقوا على إيجاد حل لملف البيطار عبر القضاء

اتفق الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إيجاد حل لمشكلة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عبر القضاء، وإن لم تحل عبر القضاء، فيمكن إيجاد حل عبر المجلس النيابي.

وقالت قناة «LBCI» اللبنانية، إن أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي لا يمكن أن تبت بالحكومة، بل هو شخصيا يمكن أن يبت فيها، فباب الإقالة مقفل أما باب الاستقالة فهو مفتوح لقرداحي شخصيا.

وانتقل عون، وبري، وميقاتي، إلى قصر بعبدا، في سيارة رئاسة الجمهورية عقب انتهاء العرض العسكري الذي نظمه الجيش اللبناني بمناسبة الاستقلال باليرزة، اليوم، وعقدوا اجتماعا استمر قرابة ساعة، عرضوا خلاله الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الأخيرة.

التفاهم والحوار

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التفاهم والحوار هما الأساس لحل الأزمات التي تواجه لبنان، مؤكدًا أن اللقاء الذي شارك فيه اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة ببعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، كان جديًا وسيؤدي إلى الخير، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقلال يتطلب أن يكون اللبنانيون يدًا واحدة.

وأضاف ميقاتي، في كلمة له عقب اللقاء الذي استمر لمدة ساعة تقريبًا بعد العرض العسكري الرمزي بمناسبة عيد الاستقلال، أن البعد جفاء يؤدي إلى الشر، معتبرًا أن الاستقلال ذكرى مهمة بحد ذاتها، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وفاق اللبنانيين

وأكد أن الاستقلال جاء نتيجة وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حدث بين رئيس الجمهورية الأسبق بشارة الخوري، ورئيس الوزراء الأسبق رياض الصلح، مؤكدًا أنهما قد تنازلا عن كل خصوصياتهما من أجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه.

واستطرد قائلًا: إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني وأخاه اللبناني لأي طائفة انتميا إلى جانب بعضهما البعض، ونحن إذا لم نكن يدًا واحدة، لن نتمكن بتاتًا من الحفاظ على الاستقلال.