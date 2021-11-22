عن دوره فى «ويبقى الأثر».. مصطفى درويش:«لا تشغلني مساحة الدور»

أعرب النجم مصطفى درويش، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها عن دوره في حكاية «ويبقى الاثر» من مسلسل «إلا أنا»، التى تعرض حاليا على شبكة قنوات DMC، ويقوم ببطولتها أمام النجمة نجلاء بدر.

وقال «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الدراما المصرية تشهد حالة من الانتعاش والتطور، وسط وجود عدد كبير من المسلسلات التى تعيد الأسرة المصرية إلى شاشة التليفزيون بعيدًا عن الموسم الرمضانى، وتناقش قضايا مهمة تسهم فى بناء جيل جديد، وتتيح الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة على مستوى الصناعة أو التمثيل.

وتابع: نوعية دراما الحكايات والحلقات القصيرة مثل «ويبقى الأثر» تجذب الأنظار وتثير الشغف فى نفوس الجمهور المتعطش للأجواء العائلية.

وأشار «درويش» إلى أنه انجذب للمشاركة فى بطولة المسلسل بمجرد قراءة السيناريو، الذى وجده نابعًا من قلب البيوت والشارع المصري، ومكتوبًا بشكل مختلف عن الأعمال الدرامية الأخرى، وأحداثه سريعة ومتلاحقة.

وعن معيار قبوله المشاركة فى أى عمل درامى، قال: «أحرص على التنوع وعدم حصر نفسى فى أدوار بعينها، ولا تشغلنى مساحة الدور بقدر ما تشغلنى قوة تأثيره على سير الأحداث.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مع مشهد وفاته «إيهاب» في الأحداث، ومن قبلها خلال مشهد طلاقه لزوجته «كاميليا» التى تجسدها الفنانة إيناس كامل، والذي قام بضربها بالقلم خلال الحلقات الماضية بعدما شنت هجومًا حادًا عليه بسبب انحيازه لوالدته وشقيقه خلال الأحداث وإعطائه مبلغ مالي كبير لشسقيقه وصل إلى أكثر من مليون جنيها.

ولاقى «درويش» ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة "ويبقي الأثر" تتناول الكثير من القضايا والمشكلات الاجتماعية.

ويعرض مسلسل «إلا أنا» حكاية «ويبقى الأثر» للفنانة نجلاء بدر، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناتي "dmc" العامة ودراما.

وتتحدث حكاية «ويبقى الأثر» عن ألم فراق الزوج ومواجهة الزوجة لكل متاعب ومصاعب الحياة والعيش على ذكرى الحب بين الطرفين، والحكاية تقدم عبر 10 حلقات تعرض من السبت إلى الأربعاء لمدة أسبوعين.