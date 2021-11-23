الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: العمل مستمر في إزالة أثار النوة من الشوارع (فيديو)

جولات محافظ الإسكندرية
جولات محافظ الإسكندرية خلال النوة

 قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن العمل مستمر في إزالة الأثار الناتجة عن النوة من خلال نزح وشفط الأمطار في جميع الشوارع التي تعاني من تراكمات مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من الشوارع الرئيسية، ويتم العمل خلال الساعات المقبلة بجميع الشوارع الجانبية.

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إزالة أثار النوة من الشوارع

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة نزح تراكمات مياه الأمطار بالمحافظة، التي رصدتها «الدستور»، خلال متابعتها الميدانية اليوم لتداعيات نوة المكنسة.

وأكد المحافظ أن شارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة،شرق الإسكندرية، هو آخر شارع حيوي يتواجد به تراكمات للأمطار، والتي تعمل شركة الصرف الصحي والجهات المعنية على إزالتها الآن.

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إزالة أثار النوة من الشوارع

وأضاف لـ«الدستور» أنه سيتم التعامل مع الشوارع الفرعية والجانبية خلال الليل ليتم نزح جميع تراكمات الأمطار بها، مؤكدًا انه تم تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا للطلاب والمعلمين، كما تم تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، حتى تتمكن سيارات الصرف الصحي من نزح مياه الأمطار والتوجه بها للمصارف العمومية.

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إزالة أثار النوة من الشوارع

وأوضح أن هناك العديد من المدارس بها تراكمات لمياه الأمطار، ودخول المياه لبعض الفصول، لذلك قرار تعطيل الدراسة يأتي للتمكن من إتمام شفط المياه بتلك المدارس لتكون جاهزة للاستئناف الدراسة بعد غد. 

 

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، غداً الثلاثاء، عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، تحسباً للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات في الأحوال الجوية غير المتوقعة.

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إزالة أثار النوة من الشوارع

واوضح انه يستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.

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إزالة أثار النوة من الشوارع

وكانت قد كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية، أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية. 

الإسكندرية النوه تراكمات مياة الامطار الجهات المعنية تعطيل الدراسة

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وائل لطفى

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