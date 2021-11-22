جنايات المنصورة تبرئ 5 موظفين من تهمة الاستيلاء على 850 طن أرز

أصدرت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات المنصورة حكمًا ببراءة 5 موظفين من تهمة الاستيلاء على 850 طن أرز متحفظ عليها داخل مخزن بالمنزلة، لعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، وتهمة التلاعب فى المحررات الرسمية وتحقيق منفعة للغير بنية التملك.

وقضت المحكمة ببراءة كل من «عزمي .ي» 58 سنة فنى مراقبة صحية بالإدارة الصحية بالمنزلة، ومقيمة بالفروسات مركز المنزلة، «منصور .م» 61 سنة رئيس لجنة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمنزلة سابقا، ومقيم بميت مرجا سلسيل مركز الجمالية، «أحمد أ ع ع » 57 سنة مراقب صحة بالإدارة الصحية بالمنزلة مقيم بالعزيزة مركز المنزلة، «السيد ر أ أ» 59 سنة مفيتش تموين بإدارة المنزلة قرية جديدة المنزلة، «محمد أ ا ع أ» 53 سنة صاحب مضرب أرز بالمنزلة من الاتهامات الموجهة إليهم.

ترجع الواقعة عندما قرر المستشار وائل حمدى عبدالعليم المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وتوجيه اتهامات متعددة، لأنهم فى غضون الفترة من 2 مارس 2012 وحتى نوفمبر 2013 بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، لقيام المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الأول والثاني والثالث مفتشين بالإدارة الصحية بالمنزلة والمتهم الرابع مفتش تموين بإدارة تموين المنزلة سهلوا الاستيلاء للغير بدون وجه حق وبنية التملك على أموال متحفظ عليها لصالح إحدى الجهات العامة بأن قاموا بتسهيل استيلاء المتهم الخامس بدون وجه حق وبنية التملك على كميات الأرز البالغ قدرها 850 طن أرز المتحفظ عليها صحيا من قبل الهيئة العامة للصادرات والواردات ببورسعيد، لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل القضية

وقام المتهمون باستخدام حيلة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة وجود كامل كميات الأرز سالفة الذكر المتحفظ عليها بمخزن المتهم الخامس وعدم استبدالها بكميات أخرى صالحة للاستهلاك الآدمي مغايرة للسابق المتحفظ عليها، على خلاف الحقيقة مما مكن المتهم الخامس من الاستيلاء عليها وتصرفه فيها لنفسه بدون وجه حق وبنية التملك.

وقد وجهت النيابة تهمة التزوير فى محررات رسمية حال تأدية الموظف المختص بوظيفته وهي محاضر إثبات الحالة والفحص الظاهري لرسائل الأرز المتحفظ عليها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بتلك المحررات مطابقة كميات الأرز المتحفظ عليها بمخزن المتهم الخامس وعدم العبث بها بإبدالها بأخرى صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للحقيقة.

كما وجهت لهم حصولهم وبدون وجه حق، على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم كما أضروا عمدا بمصالح جهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم تمثل فى تمكين المتهم الخامس من الاستيلاء على كميات الأرز المتحفظ عليها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما اتهم المتهم الخامس بطريق المساعدة والاتفاق مع باقى المتهمين فى استبدال كميات الأرز المتحفظ عليها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأخرى مغايرة سليمة وتمكنه من الاستيلاء على 850 طن أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون.