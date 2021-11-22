22 باحثًا صوماليًا يزورون مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

زار مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح 22 باحثا وخبيرا من دولة الصومال من مشروع "سواليم" الخاص بإعادة وترميم البيانات والقواعد المعلوماتية الخاصة بالعملية التنموية في الصومال والممول من منظمة الأغذية والزراعة " FAO ".

وقدم الدكتور محمد سالم مدير المركز البحوث التطبيقية عرض عن الدور الذي يقوم به مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تقديم الخدمات للمزارعين في مجال التنمية الزراعية وأنشطة حصاد المياه وتضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي، من مياه الأمطار وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح، ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات.

مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

وأشار إلى العمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجدب ونقص معدلات سقوط الأمطار ، وتحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي، وتشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر واﻹستقرار وتقليل الهجرة إلى المناطق المأهولة بالسكان، ورفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

وأكد رئيس مركز البحوث التطبيقية لموارد مطروح أن المركز يعتمد في تنفيذ خططه على منهجية المشاركة الشعبية الكاملة للمجتمعات المحلية " 42 مجتمع محلي " " التخطيط بالمشاركة " طبقاً للموقع الجغرافي والتركيب القبلي والموارد الطبيعية المتاحة، حيث يقوم كل مجتمع محلى باختيار ممثليه في لجنة المجتمع المحلى والتي تعتبر حلقة الوصل بين الفنيين بالمركز وأعضاء المجتمع لوضع خطة عمل تعكس رؤيته في تحديد معوقات التنمية وقراراته في ترتيب أولوياته، ووضع معايير لاختيار المستفيدين من الأنشطة التنموية وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج العمل سنوياً مع الاستمرار في بناء وتطوير قدرات المجتمعات المحلية.

وفد صومالي يزور مطروح

وفد صومالي يزور مطروح

وفد صومالي يزور مطروح

وفد صومالي يزور مطروح