الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خط جوي سياحي بين الأقصر والغردقة وزيورخ (خاص)

وزير الطيران المدنى
وزير الطيران المدنى

كشفت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تسيير خط جوي سياحي بين مطارات الأقصر والغردقة وزيورخ عبر إحدى شركات الطيران السويسرية الخاصة بداية من 6 ديسمبر المقبل 2021 وحتى 21 مارس 2022، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي تلقت إخطاراً من إحدى شركات الطيران السويسرية الخاصة يفيد بتسيير رحلات سياحية دولية بين مدن الأقصر والغردقة وزيورخ، تزامناً مع بداية الفصل الشتوي والذي من المتوقع أن يشهد كثافة ركابية وجوية هائلة، رغم الظروف الصحية الصعبة التي ما زالت تشهدها جميع دول العالم، جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد تقوم خلال الفترة الحالية باستقبال كافة الرحلات السياحية الدولية والداخلية عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والمصرية الوطنية والخاصة، وتقدم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة، فضلاً عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول.

وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد كثافة جوية وركابية تزامنا مع بداية الفصل الشتوي وقرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

رحلات مطار الاقصر تنشيط الحركة الجوية والسياحية اخبار وزارة الطيران الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية السياحة السويسرية

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