«حمدوك»: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للسودان أحد أسباب عودتى

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، إن "الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للسودان أحد أسباب عودتي"، مشيرًا إلى أن استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية.

وأضاف حمدوك، وفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية: "ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية".

وأوضح أن موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان.

وفي وقتٍ سابق، رحبت جنوب السودان، بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكدة استعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية، اليوم الإثنين، قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان لها: "تود وزارة خارجية جنوب السودان أن تنقل تهاني الرئيس سلفاكير، للإخوة في قيادة الحكومة الانتقالية في السودان للخطوة الشجاعة التي أقدموا عليها لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وأضافت أن "الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا، كما يؤكد رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار السلام والاستقرار".

وأكدت خارجية جنوب السودان، في بيانها، استعداد الرئيس سلفاكير ميارديت، وحكومته، إلى تقديم العون والدعم لمساعدة الأطراف السودانية على تنفيذ بنود الاتفاق الجديد.