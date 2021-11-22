الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: تكامل المشروعات الممولة أجنبيًا مع خطط التنمية الاقتصادية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى أنه لأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأوضحت السعيد أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية، مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

التخطيط هالة السعيد قانون التخطيط العام للدولة مشروعات قروض مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

«الشيوخ» يوصي بتخفيض ضريبة أرباح التداول بالبورصة 50% لمدة عامين

«علمية كورونا»: يمكن تطعيم المواطنين بلقاحي الأنفلونزا الموسمية وكورونا في نفس الزيارة

هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يعيد ثقة الشعب في مجلس الأمة الأردني

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

صور

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يربط بين هجوم القدس والقرار البريطاني باعتبار حماس "حركة إرهابية"؟

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية