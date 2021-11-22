الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة علمية للمرور على زراعات البنجر بالإسماعيلية

زراعات البنجر
زراعات البنجر

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة للمرور على زراعات البنجر بمنطقة الحقول الزراعية بقرية البياضية التابعة، لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بواسطة  لجنة من المديرية ضمت كل من الدكتور أيمن محمد علي، والمهندس محمد حسين، والمهندس خالد محمد المشرف على زراعات البنجر . 

حيث تم تفقد حقول قرية البياضية التي يزرع فيها محصول البنجر وذلك لقياس أثر الأمطار على المحصول ومدى تأثيرها على زراعات البنجر، وذلك ضمن التوجه المتبع من وزارة الزراعة لقياس أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية. 

ومن جانبها أكدت اللجنة خلال مرورها على زراعات محصول البنجر، إن زراعات البنجر جيدة ولم يُصبها أي ضرر جراء مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية أمس بخاصة مركز ومدينة القنطرة غرب. 

وكانت قد نظمت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية،في وقت سابق ندوة موسعة بمركز القنطرة شرق وذلك تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وفي حضور المهندس طارق رشوان رئيس قسم مكافحة الآفات بمركز الإرشاد الزراعي. 

وتناول المهندس أحمد شوقي المحاضر في الندوة، الحديث عن مكافحة الآفات الزراعية، والتغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية، وطرق عمل الكومة، وطرق الري الحديث وكما تم الرد على أسئلة المزارعين.

ومن جهة أخرى طالب المزارعيين عقب انتهاء الندوة، بدخول الأسمدة البلدية المختلفة والكيماوية  إلى قرية التقدم والقرى المحيطة ووعد المهندس أحمد شوقى مدير مركز الإرشاد بنقل التوصيات إلى المسؤولين ووعد بتوفرها قريبًا لدخول قرية التقدم بسيناء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتكون قرية نموذجية تتوافر فيها جميع الخدمات. 

 

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