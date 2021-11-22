الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 41 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بالطريق الدائري

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة منيا القمح لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائري بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 مترًا بتكلفة 41 مليون جنيه والذي يبدأ من أول طريق بنها / منيا القمح وصولاً لقرية الجُديدة.

شدد المحافظ على المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة دخول الطريق الخدمة ليصبح محور مروري جديد يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش المدينة بدءًا من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وبتكلفة مبدئية مليون جنيهاً، ليكون متنفساً ومتنزهاً يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في استعادة الطابع الحضاري والجمالي لها، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية والجدول الزمني المحدد وذلك لسرعة إنهاء أعمال التطوير واستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وخلال جولته بشوارع (وجيه أباظة - سيد مرعى - هندسة الري - الحرية) حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداة لهم وتعرف على مشاكلهم، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار القانون.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع وكذلك خلق محاور مرورية جديدة ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك فضلاً عن إقامة متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.

المرور قمح خدمات تطوير نظافة الطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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