الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خطوة بخطوة.. كيف يمكنك الحصول على مظهر الآيلاينر المجنح

الآيلاينر المجنح
الآيلاينر المجنح

عند تنسيق مكياج الوجه لا يوجد شئ أكثر أهمية من مكياج عينك، وفي السطور نلقي الضوء على طريقة استخدام قلم تحديد العيون لرسم كحل مجنح للعيون، لمنحك إطلالة مكياج رائعة.

طبقا للخطوات التي ذكرها موقع style craze اغمسي الفرشاة  في وعاء محدد العيون وضعيها على الحافة الخارجية للعين لتكوين زاوية مع صدغيك، ثم ضعي الفرشاة نفسها على الخط الذي رسمته بطريقة مقلوبة لإنشاء المنحنى العلوي لجناح الآيلاينر، وبعدها املئي المساحة الفارغة بين الخطوط بفرشاة الآيلاينر ومدِّد البطانة إلى الزاوية الداخلية كما تفعلين عادةً.

الطريقة الثانية لرسم الآيلاينر المجنح 

- خذي قلم كحل لرسم خطًا ممتدًا على الحافة الخارجية لعينيك بحيث يكون زاوية مع حاجبيك، ثم اضبط الطول وفقًا للطول الذي تريدينه لجناح الكحل.

- بعدها  ضعي ضع قلم الرصاص حيث ينتهي هذا الخط وارسمي خطًا ينعكس إلى الداخل مع منحنى طفيف وقومي بمد الخط إلى الزاوية الداخلية للعين، و إذا وجدت صعوبة في تمديد نفس الخط دفعة واحدة ، قومي بتمديده في منتصف الطريق على الأقل إلى خط الرموش العلوي ثم استمري حتى الزاوية الداخلية، وحاولي التأكد  من أن الخط رقيق تدريجيًا ، خاصةً إذا كان لديك عيون أصغر.

- ثم املئي الفراغ حتى لا يظهر جلد من بين الخط العلوي والسفلي الذي يشكل الجناح الخاص بك.
- إذا كنت تريد أن تكون أجنحة الكحل الخاصة بك أكثر وضوحًا وجرأة ، خذ محدد عيون سائل وتتبعي بعناية على طول الخطوط التي قمت بإنشائها باستخدام كحل قلم الرصاص. ويمكنك السماح لخطوطك الكحل أن تكون خشنة قليلاً على الحافة أثناء استخدام محدد العيون بالقلم الرصاص، سيغطي محدد العيون السائل الحواف الخشنة لإضفاء لمسة نهائية ناعمة تماما.

وعند وضع الآيلاينر بيد حرة، تأكدي من وضع مرفقيك على سطح مستوٍ وثابت وسيعطي هذا قدرًا جيدًا من التحكم في حركات يدك، كما يجب التحقق من المناطق التي لم يتم تغطيتها التالية واكتشاف كيف يمكنك إنشاء محدد عيون مجنح مثير بالعناصر المناسبة.

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