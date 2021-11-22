الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط عمليات اندماج واستحواذ فى قطاع الاتصالات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مدعومة بصعود أسهم الاتصالات إذ قفز سهم تليكوم إيطاليا أكثر من 20 بالمئة بعد عرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق "كيه.كيه.آر" الأمريكي للاستحواذ على أكبر مجموعة لخدمات الهاتف في إيطاليا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:28 بتوقيت جرينتش ليعوض انخفاضات يوم الجمعة بعد أن أعلنت النمسا عن إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلميح ألمانيا المجاورة من أنها قد تحذو حذوها.

وارتفعت أسهم شركات الاتصالات 0.9 بالمئة بدعم من أسهم تليكوم إيطاليا التي قفزت 21.3 بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو.

وصعد سهم شركة تيلينور النرويجية 1.9 بالمئة بعد موافقتها على دمج وحدتها للاتصالات مع مجموعة تشاروين بوكفاند التايلاندية في صفقة قيمتها نحو 8.61 مليار دولار.

وسجل المؤشر الأوروبي أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تأثير عمليات الإغلاق المحتملة على خلفية الزيادة الأخيرة في الإصابات، والتي أثرت سلبا على قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والبنوك.

وارتفع سهم رينو 0.4 في المئة بعد توقيع صفقة توريد للمرة الثانية مع شركة فولكان إنرجي ريسورسز لتطوير الليثيوم.

في الوقت نفسه، تراجعت شركة فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.4 بالمئة بعد أن قالت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأضر ببيانات الشركة الدنماركية.

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع الأربعاء، مواصلة مكاسبها لسادس جلسة على التوالي، إذ ألقت تقارير إيجابية لأرباح الشركات بظلالها على مخاوف بأن ارتفاع أسعار الغاز سيزيد من الضغوط التضخمية.


وبحسب أحدث بيانات من رفينيتيف، من المتوقع أن تقفز أرباح الشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600 بنسبة 60.4 بالمئة في الربع الثالث إلى 103.6 مليار يورو "117.2 مليار دولار" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأسهم الأوروبية قطاع الاتصالات إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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