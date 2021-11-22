الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أخبار الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر.. وبيان بدرجات الحرارة

الطقس
الطقس

أخبار الطقس غدا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تعرض القاهرة لأمطار رعدية خلال الأيام الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توقعات درجة الحرارة في عدد من المحافظات و خريطة الأمطار.

أخبار الطقس غدا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر

أعلن مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد استقرار نسبي في درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية حيث سيكون هناك أمطار خفيفة مع تقلب حاد في الجو بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تطل على الدقهلية والغربية والشرقية وبورسعيد ودمياط ومدن البحر الأحمر فيما تسود الشبورة المائية الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة ومدن الصعيد ومدن القناة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة السابعة صباحا حيث تغلق الإدارة العامة للمرور الطرق في هذه الفترة لتفادي وقوع العديد من حوادث الطرق.

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توقعات درجات الحرارة في عدد من المحافظات

أكد مركز التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك استقرار نسبي في درجات الحرارة بعدد من المحافظات حيث تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة 22 والصغرى 15 فيما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22 فيما تكون درجة الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 21 ودرجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والكبرى 22 وفي دمياط العظمى 21 والصغرى 15 وفي الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14 وفي محافظة السويس الصغرى 14 والعظمى 23 وفي محافظة بني سويف الصغرى 12 والعظمى 22 ومحافظة أسيوط الصغرى 11 والكبرى 23 وفي محافظة سوهاج العظمى 23 والكبرى 14 وفي محافظة قنا العظمى 24 والكبرى 14.

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أخبار الطقس غدا الثلاثاء و خريطة الأمطار من أكثر الكلمات البحثية التي تشهد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تشهد محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات مدن القناة و بعض محافظات الصعيد والوجة البحري أمطار من خفيفة  إلى متوسطة طوال اليوم.

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وائل لطفي

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