تحذير للمواطنين.. خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة ليلاً على كل الأنحاء في كافة المحافظات.

وأكد "شاهين"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار متفاوتة في شدتها، فيما تنشط الرياح، وتنخفض درجات الحرارة من 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح "شاهين" أن البلاد ستتعرض من اليوم السبت لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، بينما تكون قليلة كلما ابتعدت عن البحر المتوسط.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر؛ كي لا يتعرضوا إلى نزلات برد شديدة.

طقس اليوم السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسقط اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تحديدا في السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، مصحوبة بحبات البَرد، فيما تنشط الرياح بشكل ملحوظ اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد، تحديدا في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس غدًا الأحد

تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، كما تسقط حبات البَرد، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء مثل رأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين.

وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس الإثنين المقبل

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

درجات الحرارة السبت

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الأحد

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الإثنين

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.