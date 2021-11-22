كيف وصف الإمام علي بن أبي طالب رب العالمين؟.. الشيخ يسري عزام يرد

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سأل بعض الناس في مجلس علم، الإمام علي بن أبي طالب يقولون له يا إمام هل رأيت ربك، فرد سيدنا علي عليهم ردًا بليغًا، قال وهل أعبد ما لا أراه! من لم تراع العيون بالأبصار، رأته القلوب بحقائق العرفان، فقالوا له أوصف لنا ربك يا على، قال: لطيف عظيم الرحمة، جليل الجلالة، كبير الكبرياء قبل كل شئ، ليس لأوله قبل، وبعد كل شئ ليس لأخره بعد.

وتابع الإمام علي في وصف الله: «لا يقال له أين، ذو العلو والارتفاع ، هو الذي كيف الكيف، لا يقال له كيف، لا تحده الصفات، ولا تأخذه السينات، الأبد صفته، والوجود أزليته، حقا يا ربنا أنت العلى العظيم».

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وكانت حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.