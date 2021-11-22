الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيف وصف الإمام علي بن أبي طالب رب العالمين؟.. الشيخ يسري عزام يرد

الشيخ يسرى عزام
الشيخ يسرى عزام

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سأل بعض الناس في مجلس علم، الإمام علي بن أبي طالب يقولون له يا إمام هل رأيت ربك، فرد سيدنا علي عليهم ردًا بليغًا، قال وهل أعبد ما لا أراه! من لم تراع العيون بالأبصار، رأته القلوب بحقائق العرفان، فقالوا له أوصف لنا ربك يا على، قال: لطيف عظيم الرحمة، جليل الجلالة، كبير الكبرياء قبل كل شئ، ليس لأوله قبل، وبعد كل شئ ليس لأخره بعد.

وتابع الإمام علي في وصف الله: «لا يقال له أين، ذو العلو والارتفاع ، هو الذي كيف الكيف، لا يقال له كيف، لا تحده الصفات، ولا تأخذه السينات، الأبد صفته، والوجود أزليته، حقا يا ربنا أنت العلى العظيم».

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وكانت حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

 

كيف وصف الإمام على بن أبي طالب النبي الشيخ يسري عزام كيف وصف الإمام على بن أبي طالب رب العالمين دار الافتاء المصرية وزارة الاوقاف المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

سيدة كفرالشيخ تشكر الرئيس بعد استجابته لعلاجها: «أبونا كلنا وربنا يحميه»

دينا فؤاد تنفعل وتغادر قاعة حفل نجم العرب

تشكيل الزمالك الرسمى.. كارتيرون يستدعى لاعبًا ويستبعد عمر السعيد من مباراة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح