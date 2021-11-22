بعد وفاة سلمى الزرقا وأسماء مصطفى.. كيف يمكن دعم مرض السرطان نفسيًا؟

انتشر مرض السرطان خلال الأيام الماضية بشكل كبير، وأصبح متواجد بيننا بشكل كبير، ولكن يجب التعامل معهم بطرق صحيحة نتيجة تأثير النفسي عليهم.

وتوفيت صباح اليوم الإعلامية سلمى الزرقا وكانت محاربة سرطان العظام ،و حاربت السرطان الخاص بالعظام منذ 6 سنوات، حيث تسبب في بتر ذراعيها، فاستعاضت عنه بذراع اصطناعية.

كما رحلت أيضًا عنا الإعلامية الشابة أسماء مصطفي عن دنيانا صباح اليوم 22 نوفمبر، بعد صراع كبير مع مرض السرطان.. وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، منتصف سبتمبر الماضى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خضوعها لعملية جراحية، كتبت: "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدى الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي".

ونرصد في التقرير كيف يمكن دعم مريض السرطان وفقًا لموقع “mskcc”

اسأل قبل الزيارة

هذا صحيح سواء كنت تزور شخصًا ما في المنزل أو في المستشفى، تقول كاماراتا طبيبة أمراض نفسية: "لا يمكن التنبؤ بالمرض""امنح صديقك الإذن بأن يقول لا للزيارة، وكن مرنًا وتفهم أن شخصًا مريض يمكنه الاتصال وإلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة" إذا تواصلت ولكن صديقك لم يرد على مكالمتك الهاتفية أو بريدك الإلكتروني، فلا تأخذ الأمر على محمل شخصي.

قم بإعداد فريق الهاتف

يجد العديد من المصابين بالسرطان أن إبقاء الأصدقاء والعائلة على اطلاع دائم بأحدث حالتهم قد يكون أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان، ولكن عند إنشاء فريق هاتف ، بحيث يصل شخص واحد فقط في دائرة أصدقائك ثم يقدم تحديثات لبقية المجموعة، يمكن لهذا الشخص أيضًا السماح لأي شخص آخر بمعرفة ما إذا كان الصديق المشترك يريد المزيد من المكالمات الهاتفية أو يفضل قضاء الوقت بمفرده.

اعرض المساعدة في المهام اليومية

قد يكون من الصعب على صديقك طلب المساعدة ، لكن، بعض الأشياء الأكثر فائدة التي يمكنك القيام بها هي تقديم المساعدة في المهام اليومية، مثل التسوق في البقالة ، ومجالسة الأطفال، وانتقاء الأطفال من المدرسة، أو يقوم بالغسيل، إذا كنت ستخرج إلى المتجر من أجل عائلتك ، فاتصل بصديقك واعرف ما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنك الحصول عليه، كما يقول بلاكلير.

استمع

الأشياء الأكثر فائدة وفائدة هي القليل مثل الاستماع، وإذا لم تكن متأكدًا من كيفية بدء المحادثة ، فلا بأس من قول ذلك أيضًا، ولا بأس من القول إنك تشعر بالحرج، ولا بأس أن أقول، هذا صعب للغاية، ولا أعرف ماذا أقول إنها طريقة للاعتراف بالموقف بدلاً من التظاهر بأنه لا يحدث.

خذ إشاراتك من صديقك

وبالمثل، انظر إلى صديقك للحصول على إشارات حول ما يجب مناقشته، وأحيانًا يعبر المرضى عن إحباطهم لأن أصدقائهم لا يريدون التحدث عن السرطان، ويشعر الناس بالإحباط لأنه جزء كبير من حياتهم، "يقول بلاكلر ومع ذلك، يجد البعض الآخر أن الحديث عن شيء آخر غير السرطان والعلاج هو إرجاء جيد.

تذكر أن مرض كل شخص مختلف

حتى لو كان نوع السرطان الذي يعاني منه صديقك هو نفس نوع شخص آخر تعرفه، ضع في اعتبارك أن أعراض ومرض كل شخص فريد من نوعه.

أعد النظر في هدايا الطعام

ربما فكرت في خبز طاجن أو حساء أو وجبة أخرى، ولكن ضع في اعتبارك أن صديقك قد يحتاج إلى الالتزام بنظام غذائي خاص أثناء العلاج ، أو يعاني من أعراض مثل الغثيان والقيء، أو يكون أكثر عرضة للعدوى.

امنح هدايا مدروسة

قد يكون تقديم الهدية أمرًا صعبًا لعدة أسباب، وقد لا تكون الأزهار مناسبة لمن يعاني من ضعف في جهاز المناعة، والهدايا ذات العطور القوية أو الرائحة القوية يمكن أن تكون غامرة بالنسبة لشخص مصاب بالسرطان، ولكن الكتب أو المجلات أو الأفلام أو الألغاز قد تكون عوامل إلهاء مرحب بها أثناء العلاج الكيميائي.