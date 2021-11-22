استعدادات مسجد الشرطة لتشييع جثمان سهير البابلي

شهد مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بعض الاستعدادات لاستقبال جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي تمهيدا لتشييعه عقب صلاة الظهر لمثواه الأخير.

وتم فرش الساحة الخارجية من المسجد بالسجاد كما تواجدت بعض الورود والزهور البيضاء لمحاوطة الجثمان أثناء تأدية صلاة الجنازة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مساء أمس الأحد داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة، حيث أن الجنازة ستكون اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي سهير البابلي التي توفيت أمس الأحد عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى جموع الفنانين والشعب المصري في وفاة المغفور لها بإذن الله الفنانة الكبيرة سهير البابلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

قدّمت الفنانة الراحلة عبر شاشة السينما نحو 50 فيلماً؛ أبرزها "القلب وما يعشق، حدوتة مصرية، دقة زار، رسالة إلى الله، ليلة عسل، يوم من عمري، وغيرها من الأعمال".

كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية كان أبرزها مسلسل "بكيزة و زغلول" إنتاج 1984، وعلى خشبة المسرح قدمت 12 عملاً مسرحياً أهمهم "عطية الإرهابية، مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة".

وولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.