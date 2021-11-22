«مياه أسيوط» تُناقش آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة

استقبل المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لمناقشة آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه.

ويهدف المشروع إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذه تفعيلًا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة".

وتناولت الجلسة النقاشية أهم التحديات لتلافى وجود أى ملاحظات بصورة سريعة الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على تحقيق نسبة إنجاز متقدمة بشكل ملموس، طبقًا للجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال التنفيذية والوصول لخدمة متميزة ومستدامة.

وأجرى رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له، جولة لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى).

وتفقد مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول أيضًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، ليضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ، محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية )، و21 كيلومترًا طولي شبكات انحدار، 9 كيلومترات طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه لتحقيق استفادة لـ8 آلاف نسمة فضلًا عن 400 ألف زائر سنويًا لمسار العائلة المقدسة.